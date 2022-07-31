Незламність України дається дорогою ціною. За неї платять життями та здоров'ям наші воїни. Медики та психологи роблять усе, щоб поранені та скалічені бійці отримали якісну допомогу. Близько ста захисників із важкими травмами відновлюються в одному з реабілітаційних центрів на Львівщині.

Як це відбувається, та як почуваються герої - розкаже Вікторія Балицька.

Сергій показує і розказує про татуювання на втраченій нозі:

У меня был от коленки до пятки такой красивый череп, да. У меня бабушка такая суеверная, говорит, у тебя ногу оторвало потому что там был череп. Это к смерти. Но это все с юмором конечно.

Зараз Сергій жартує, а нещодавно неймовірними зусиллями долав біль, - фізичний та душевний. Навіть не підпускав до себе дружину із дворічним сином.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Просилась ко мне приехать, а я лежу ничего не могу сделать. У меня все болит, все зашита, слезы текут постоянно. Вот и думаю ну что ты приедешь на меня будешь смотреть. Ну как-то мне было не то что стыдно, просто я хотел, чтобы она меня видела таким.

Сергій був поранений 16 березня під Ізюмом. Там у складі своєї бригади тримав оборону п'ять днів. На шостий - поруч розірвався випущений із ворожого танка снаряд.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Это уже был очень близкий бой вот, поэтому все происходило очень моментально, да. Ну взорвался снаряд в почве и осколками вот этими всеми делами отлетело сразу моментально.

Зараз Сергій вчиться ходити на протезі. І вже має успіхи. Разом із ним у центрі живе син та дружина, яка очікує другу дитину.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Учусь бегать. Как бы. Ну да немножко по функциям ограничены в движениях во всех этих таких моментах. А так в основном фантомные боли конечно, вот это неприятные ощущения. И хоть ее нету и ты вроде как смирился с этим, а все равно присутствуют.

Старший навідник 19-річний Валентин, втратив ногу в боях під Києвом.

Валентин, військовослужбовець ЗСУ:

Київська область, під Макаровим самольот прилетів там, бомби поскидав та й все.

Півтора року тому юнак обрав контрактну службу замість строкової й жодного разу не пошкодував, навіть після важкого поранення. Хотів би повернутися у бригаду до своїх. Для цього багато тренується - на протезі вже ходить впевнено і швидко.

Валентин, військовослужбовець ЗСУ:

Спочатку підготовлювали ногу, якби м'язи під протез. Займались там вправи різні, там фізичні навантаження, там на ногу, щоб сформувати по максимуму до протеза. А вже потім як протез поставили мені вже набагато легше ходити.

У реабілітаційному центрі відновлюється близько сотні поранених захисників. У більшості ампутовані верхні чи нижні кінцівки.

Григорій, директор реабілітаційного центру:

Комплексна реабілітація - це об'єднує декілька реабілітацій. Зокрема соціальна реабілітація, психологічна реабілітація, медична реабілітація, фізична реабілітація, що відбувається тут.

Особливо важлива для поранених бійців психологічна допомога. У центрі її надає колишній військовий льотчик. У 2014 році Сергій отримав важку травму хребта.

Сергій, психолог реабілітаційного центру:

Грохнулись зі 100 метрової висоти. Вертоліт взірвався в повітрі, паливо зірвалось. Ну мені пощастило, командир екіпажу мене витягнув через всякі, всякі неможливості скажімо так.

Відтоді Сергій пересувається у візку. Такому психологу бійці довіряють.

Сергій, психолог реабілітаційного центру:

Ну тут працює позиція "рівний рівному". От мені в житті пощастило багато разів і в мене досвід подолання певних речей травматичних, стресових, кризових, такий досить багатий, на жаль. Не використовувати його - це було б неправильно.

Надалі захисникам пропонуватимуть соціальну реабілітацію - вони можуть здобути нові професії, які дозволять заробляти та почуватися потрібним.