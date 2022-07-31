Зеленський дав невтішний прогноз щодо обсягу врожаю [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року опинився під загрозою. Він може бути вдвічі меншим.
Про це повідомляє в Twitter президент Володимир Зеленський.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.
Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.
Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022
по темі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області
Одним з пріоритетних завдань нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович буде роз'яснення прав людей та механізмів виплат
Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов
Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство