Залишатися у прифронтових містах і селах - дедалі небезпечніше! Уряд України запроваджує обов'язкову евакуацію мешканців з Донецької області. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує - якщо хтось відмовиться від евакуації, змушений буде підписати відповідну заяву.

Та поки посадовці впроваджують новий механізм, поліцейські евакуюють дітей із прифронтових територій Донеччини, де від початку повномасштабного вторгнення росії лише за офіційними даними загинули 154 дитини.

Привет! Давай руку. Молодец, побежали.

Ювенальні поліцейські останніми тижнями проводять рейди до прифронтових міст і сіл на Донеччині. Заходять у кожну домівку, де живуть діти. Питають батьків, чому досі не вивезли малечу та чи мають намір евакуюватися.

А сколько лет? 4? Та ты уже здоровый! Иди на руки. Поедем кататься?

Олександра Гаврилко, начальник відділу комунікації Гу НПУ в Донецькій обл.:

Першу чергу - це стосується багатодітних сімей і родин, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Ну, это не все еще. У меня шестеро. Мы долго думали. Решились, с учетом, что мы вернемся назад. Я говорю, пускай будут путешествия для вас. Мы нигде не были вообще.

Загалом, за даними поліцейських, на Донеччині залишається понад 50 тисяч дітей. Лише за останній тиждень понад 130 родин виявили бажання виїхати з прифронтових населених пунктів.

А чего уезжаешь? - Ну, боимся.

Позвонят как доедут. Ну а что. Здесь тяжело. Ни работы, ничего. Гуманитарка. Воды нет, вечно бегаем за водой. Может, там получше все-таки.

Правоохоронці обіцяють не лише вивезти дітей до безпечніших територій. Допомагатимуть і з розселенням.

Олександра Гаврилко, начальник відділу комунікації Гу НПУ в Донецькій обл.:

В обласній військовій адміністрації створено гарячу телефонну лінію для допомоги в евакуації багатодітних сімей з подальшим розселенням у більш спокійних регіонах України, а також за кордоном.

Номери гарячої лінії ви бачите на екрані. Звертайтеся

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Правоохоронці наголошують - для евакуації достатньо згоди хоча б одного з батьків. Якщо обидва проти - їм доведеться письмово підтвердити своє бажання взяти відповідальність за життя дітей на себе.