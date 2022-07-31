"Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги": Анатолій Чубайс потрапив до реанімації [ Редагувати ]
Екс-глава "Роснано" і колишній спецпредставник президента Росії з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс, який у березні пішов у відставку і залишив Росію, госпіталізований в одну з клінік Європи. Про це повідомила телеведуча Ксенія Собчак з посиланням на самого Чубайса та його дружину Авдотью Смирнову.
Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
Дружина Чубайса повідомила:
Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги.
За твердженням проекту "Осторожно, новости", пов'язаного з Собчак, кімнату, в якій Чубайс відчув себе зле, "обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту".
На сайті ВООЗ синдром Гійєна-Барре описується так:
Рідкісний стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей у будь-якому віці, але найчастіше зустрічається у дорослих і чоловіків.
Анатолію Чубайсу 67 років. У 1990-х роках він працював головою адміністрації президента РФ Бориса Єльцина, першим віцепрем'єром, міністром фінансів.
25 березня 2022 року стало відомо, що президент РФ Володимир Путін звільнив його з посади свого спецпредставника. За два дні до цього він виїхав з Росії.
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