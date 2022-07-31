Екс-глава "Роснано" і колишній спецпредставник президента Росії з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс, який у березні пішов у відставку і залишив Росію, госпіталізований в одну з клінік Європи. Про це повідомила телеведуча Ксенія Собчак з посиланням на самого Чубайса та його дружину Авдотью Смирнову.

Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".

Дружина Чубайса повідомила:

Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги.

За твердженням проекту "Осторожно, новости", пов'язаного з Собчак, кімнату, в якій Чубайс відчув себе зле, "обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту".

На сайті ВООЗ синдром Гійєна-Барре описується так:

Рідкісний стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей у будь-якому віці, але найчастіше зустрічається у дорослих і чоловіків.

Анатолію Чубайсу 67 років. У 1990-х роках він працював головою адміністрації президента РФ Бориса Єльцина, першим віцепрем'єром, міністром фінансів.

25 березня 2022 року стало відомо, що президент РФ Володимир Путін звільнив його з посади свого спецпредставника. За два дні до цього він виїхав з Росії.