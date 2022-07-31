Під Києвом знайшли нове поховання жертв окупантів: чоловіка жорстоко катували [ Редагувати ]
Правоохоронці під Києвом виявили чергове поховання з тілом закатованого мирного мешканця.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, тіло закатого чоловіка виявили у населеному пункті Нове Залісся. Поховання знаходилося поряд з колишніми позиціями ЗС рф.
"Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - продовжив Нєбитов у своєму Telegram-каналі.
Більш того, як зазначив очільник поліції Київської області, це вже друге тіло, яке правоохоронці знайшли у Новому Заліссі. Кілька місяців тому силовики натрапили на тіло вбитого переселенця із Донецька.
"Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - прокоментував Нєбитов чергове знайдене поховання під Києвом.
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