Правоохоронці під Києвом виявили чергове поховання з тілом закатованого мирного мешканця.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, тіло закатого чоловіка виявили у населеному пункті Нове Залісся. Поховання знаходилося поряд з колишніми позиціями ЗС рф.

"Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - продовжив Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

Більш того, як зазначив очільник поліції Київської області, це вже друге тіло, яке правоохоронці знайшли у Новому Заліссі. Кілька місяців тому силовики натрапили на тіло вбитого переселенця із Донецька.

"Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - прокоментував Нєбитов чергове знайдене поховання під Києвом.