СБУ викрила ще 6 колаборантів [ Редагувати ]
СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Мова йде про двох "топ-посадовців" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.
Колаборант з Херсонської області вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до росії у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.
У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.
До того ж в Луганській області підозри отримали дві "посадовиці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.
Відносно усіх цих "посадовців" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
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