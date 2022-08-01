СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про двох "топ-посадовців" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

Колаборант з Херсонської області вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до росії у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.

До того ж в Луганській області підозри отримали дві "посадовиці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Відносно усіх цих "посадовців" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.