У Львові хочуть звільнити податківця, через зв'язки з Медведчуком - ЗМІ [ Редагувати ]
У Львові нібито збираються звільнити з посади заступника начальника Львівської обласної ДПС через зв'язки з Віктором Медведчуком, тому начальник Львівської ОВА Максим Козицький нібито почав тиснути на керівництво місцевої податкової, щоб зберегти на посаді Ігоря Лазорка. Про це повідомив журналіст Роман Лаврів в Telegram.
Як повідомляє журналіст Лаврів, начальник Львівської обласної ДПС Ігор Лазорко почав працювати у податковій ще давно і пов'язують його присутність на посаді за протекцією брата Віктора Медведчука, який у період з 1998 до 2004 року був керівником Львівської податкової.
"Надалі підтримку у просуванні кар’єрними сходами Лазорку надавав близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який на початку 2000-х займав керівні посади у податковій та митній службах. Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився з Зіновієм Козицьким, батьком нинішнього начальника Львівської ОВА. Разом вони нібито розробляли та "впроваджували" схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування і компанії самого Зіновія Козицького", - пише журналіст Роман Лаврів в Telegram, передають "Економічні новини".
За словами журналіста, Ігор Лазорко був також причетний і до роботи конвертаційних центрів. Саме вони приносили чималиі доходи.
"Із приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами, Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли у наступ", - пише журналіст.
по темі
Українців щодня закликають не нехтувати повітряною тривогою, проте з укриттями справи поки що кепські. Вони або не обладнані належно, або люди їх вважають небезпечними. У Львові, наприклад, налічується понад півтори тисячі укриттів, більшість з них - це підвали багатоповерхівок.
День Іллі пророка, або Іллін день традиційно відзначається 2 серпня
Спершу організатори планували облаштувати заклад на сході та в центрі країни, але через бойові дії - змушені були шукати нове місце для шелтера.
Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно чотири дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.
Лікування у місті лева пройшли вже тисячі евакуйованих. З якими травмами стикаються там місцеві лікарі? Наскільки вони складні? І як почуваються люди?