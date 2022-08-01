У Львові нібито збираються звільнити з посади заступника начальника Львівської обласної ДПС через зв'язки з Віктором Медведчуком, тому начальник Львівської ОВА Максим Козицький нібито почав тиснути на керівництво місцевої податкової, щоб зберегти на посаді Ігоря Лазорка. Про це повідомив журналіст Роман Лаврів в Telegram.

Як повідомляє журналіст Лаврів, начальник Львівської обласної ДПС Ігор Лазорко почав працювати у податковій ще давно і пов'язують його присутність на посаді за протекцією брата Віктора Медведчука, який у період з 1998 до 2004 року був керівником Львівської податкової.

"Надалі підтримку у просуванні кар’єрними сходами Лазорку надавав близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який на початку 2000-х займав керівні посади у податковій та митній службах. Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився з Зіновієм Козицьким, батьком нинішнього начальника Львівської ОВА. Разом вони нібито розробляли та "впроваджували" схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування і компанії самого Зіновія Козицького", - пише журналіст Роман Лаврів в Telegram, передають "Економічні новини".

За словами журналіста, Ігор Лазорко був також причетний і до роботи конвертаційних центрів. Саме вони приносили чималиі доходи.

"Із приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами, Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли у наступ", - пише журналіст.