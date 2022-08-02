Розстріл евакуаційного автобуса в Херсонській області: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
1 серпня окупанти у Херсонській області розстріляли з ПТКР автобус із біженцями. Кількість загиблих цивільних зросла до трьох. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
У районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє мирних жителів.
В ОК "Південь" додали, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали 5 людей. Їх доправили у лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, з окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.
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