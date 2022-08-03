Воєнні злочини рашистів фіксують на Сумщині. На початку війни так званий "Кадетський корпус" у Сумах став місцем, біля якого точилися бої. Гуртожиток навчального закладу постраждав чи не найбільше - ворог скинув на будівлю авіабомбу. Наразі поліція проводить додаткові обстеження зруйнованої будівлі аби порахувати збитки.

Зокрема поліція Сумщини заочно оголосила підозру двом російським командирам, які чинили звірства в області. Про це далі у сюжеті.

Тут були двері до кімнати відпочинку учнів кадетського корпусу. Вони проводили там вечори: за уроками, гаджетами, дзвінками до батьків.

Відсутня стіна, відсутня підлога, ймовірніше за все, нижче там на ґрунті є воронка, ймовірніше за все, сюди й прийшовся удар основний.

А в сусідній кімнаті хлопці ночували.

Бачите, на підлозі ушкоджені каркаси з ліжок даних учнів, також на підлозі виявлено уламки від скла, уламки від облицювальних матеріалів, ковдри та інші речі.

Гуртожиток кадетського корпусу рознесло бомбою четвертого березня. Вихованців урятувало те, що раніше їх вивезли з навчального закладу. Бої біля нього розпочалися наступного дня після масштабного вторгнення рашистів. Кримінальне провадження правоохоронці розпочали ще на початку весни. Нині тут повторно працюють криміналісти, бо знадобилися додаткові дослідження.

Сергій Чиж, керівник Гу НПУ в Сумській обл.:

Для того, щоб ми могли оголосити підозру і вписати конкретно, чим, звідки й ким це було здійснено, плюс конкретні пошкодження об'єкта. В том числе сума збитків, в українських гривнях, для цього необхідно ряд експертиз, в том числі матеріально-технічна, товарознавча експертиза завданих збитків.

Знову обстежують місцевість і сапери.

Микола Миколайович, що виявлено? - Осколок від авіабомби.

Кожен уламок стане доказом у справі про злочини рашистів.

Денис Карпенко, керівник Гу ДСНС України в Сумській обл.:

Усі елементи від вибухонебезпечних снарядів, тих, що тут прилітали, тут бомба, да, частини ми їх виявляємо, складаємо, бачите там сортувальний майданчик, визначаємо їх небезпечність, і потім передаємо їх слідчим органам для описової частини, для того, щоб ці елементи попали в матеріали кримінальної справи.

Найліпший помічник для вибухотехніків на таких об'єктах - службовий собака. Бельгійська вівчарка Олівер з рятувальниками п'ятий рік.

Він ховається від камер, тому що не любе камер, він така особа... не публічна. - А працювати любе? - Працювати він дуже любе.

Раніше чотирилапий працював на Донбасі.

Роман Притичко, кінолог Міжрегіонального центру швидкого реагування:

За кількістю ВНП я вам сказати не можу, бо счета я не вів, але залучались ми довольно таки часто і знаходили і в транспорті, і в багажах, і в будинках знаходили.

Цього разу на руїнах кадетського корпусу вдалося знайти залишок снаряда.

Олег Євлаш, керівник вибухотехнічного відділу Гу НПУ в Сумській обл.:

Це руль стабілізатора, так званий стабілізатор, який на хвостовій частині ракети, артснаряду може знаходитись, ну в цьому випадку розміри й характерні ознаки його конструкції вказують, що це було вірогідно ракета, авіаракета. Або ракета великої потужності, це якщо не "Іскандер" наприклад, то Х-31, Х-35.

По прикордонних районах Сумщини росіяни гатять щодня. Вибухотехніки відзначають, що останнім часом все частіше трапляються сучасні види зброї.

Олег Євлаш, керівник вибухотехнічного відділу Гу НПУ в Сумській обл.:

На території Сумської області неодноразово зафіксовані вже випадки, коли залучається для обстрілів авіаударами, особливо авіаударами, боєприпаси сучасні російського виробництва 19-21 років, називається авіаційна ракета повітря-земля, вона має електронні елементи, фактично насичена електронікою, керована і доволі точна для ураження.

Тим часом поліція разом зі службою безпеки та прокуратурою доводить до завершення кримінальні провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. З моменту деокупації районів Сумщини зафіксовано майже вісім сотень воєнних злочинів та оголошено 76 підозр учасникам звірств. Ще кілька - командирам рашистів - пред'явлені заочно.

Сергій Чиж, керівник Гу НПУ в Сумській обл.:

Командиру кантемирівської дивізії полковнику російської федерації журавльову. Це та кантемирівська дивізія, яка здійснила злочини російської федерації на території міста Суми, Сумського району, міста Тростянець… заочно. Підозра направлена на сайт російської федерації, кримінальне провадження буде направлене до суду, після чого спрямоване в гаазький суд. Окрім цього оголошена підозра петруніну, коменданту міста Самара, підполковнику російської федерації, який вчиняв воєнні злочини стосовно наших сумських громадян в місті Конотоп.

Правоохоронці впевнені, що в міжнародному суді нелюди отримають найсуворіші покарання.