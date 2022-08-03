Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь та не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні до жителів країни.

Так глава держави прокоментував розмови про бажання росії відновити переговори з українською стороною.