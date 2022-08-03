Заклик до переговорів з росією: як відреагував Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь та не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні до жителів країни.
Так глава держави прокоментував розмови про бажання росії відновити переговори з українською стороною.
Вони (керівництво рф - ред.) активують різних "емісарів" з тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів. Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на росію, яка воює проти цих цінностей.
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