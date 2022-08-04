Свято Марії Магдалини 2022: що не можна робити [ Редагувати ]
4 серпня віряни святкують свято Марії Магдалини - послідовниці Ісуса Христа.
Свята Марія Магдалина здавна вважається покровителькою проповідників, соціальних працівників та вчителів. Її просять про віру, смиренність, сміливість, добродіяння, допомогу під час гонінь.
А ще звертаються до Марії Магдалини тоді, коли потрібно вигнати з людини бісів чи позбутися блудної пристрасті.
Що не можна робити на Марії Магдалини
- Якщо 4 серпня йшов дощ, селяни припиняли будь-яку роботу в полі. Вважалося, що працівникіів може вбити блискавка.
- Не можна було відкласти роботу? Тоді люди обов'язково молилися рівноапостольній Марії, щоб отримати її заступництво.
- Дівчата на свято Марії Магдалини відмовлялися від будь-якої важкої роботи - щоб не підірвати здоров'я.
- Не варто в таке велике церковне свято лаятися, сваритися, лихословити, ображатися чи ображати інших.
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