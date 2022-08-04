4 серпня віряни святкують свято Марії Магдалини - послідовниці Ісуса Христа.

Свята Марія Магдалина здавна вважається покровителькою проповідників, соціальних працівників та вчителів. Її просять про віру, смиренність, сміливість, добродіяння, допомогу під час гонінь.

А ще звертаються до Марії Магдалини тоді, коли потрібно вигнати з людини бісів чи позбутися блудної пристрасті.

Що не можна робити на Марії Магдалини