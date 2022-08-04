Звільнення тимчасово окупованої Херсонщини буде повільним та нудним. Вже зараз ЗСУ вдалось деокупувати 53 населених пункти у Херсонській області. Це триватиме і надалі.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним та російським журналістом блогером, ексдепутатом Держдуми РФ Олександром Невзоровим сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Всі чекають контрнаступу о 4 ранку, коли вдарять усі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні у бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав Арестович.