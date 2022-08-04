Білоруські війська поїдуть до росії на стратегічні навчання [ Редагувати ]
Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", які пройдуть на території росії. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування.
Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу зс росії генерал армії Валерій Герасимов.
Подробиці:
- Навчання пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу росії.
- Навчання пройдуть в період з 30 серпня по 5 вересня.
Практичні дії військ білоруської і російської армій будуть проходити далеко від українського кордону.
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