Люди почали задихатися у метро: в поліції назвали причину [ Редагувати ]
У четвер, 4 серпня, у Києві на станції метро "Льва Толстого" розпорошили невідому речовину, люди задихаються та кашляють. Поліцейські встановлюють обставини інциденту на станції метрополітену.
Так, невідомий розпилив жінці в обличчя газ. У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, котрі перебували на платформі. Поліцейські розшукують порушника.
До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро !Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин.
На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника. Подія зареєстрована у Шевченківському управлінні поліції, по завершенню перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що на станції метро "Льва Товстого" люди почали задихатися та кашляти.
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