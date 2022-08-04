На станції метро "Льва Толстого" люди почали задихатися та кашляти [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У четвер, 4 серпня, у Києві на станції метро "Льва Толстого" розпорошили невідому речовину, люди задихаються та кашляють. Про це повідомляють київські групи у соцмережах.
Попередньо розпорошили газовий балончик. Інформацію перевіряємо.
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