Росіяни вивозять боєприпаси з Білорусі [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські окупанти спустошують склади з боєприпасами у Білорусі - вивозять їх у Південний військовий округ рф.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тисяч тонн боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Це, за даними відомства, свідчить про те, що у рф є проблема з логістикою щодо своєчасної доставки БК у потрібній кількості до зони бойових дій і вона настільки гостра, що Кремль використовує для забезпечення ресурс з Білорусі.
Це також, за даними "СтратКому", дає привід сумніватися у можливому вторгненні в Україну білоруської армії.
"Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам - зовсім інше питання", - кажуть в "СтратКомі".
по темі
Водночас він звинуватив Захід у зупинці мирних перемовин
Людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься
Кількість загиблих українських військових після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обчислюється тисячами
Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022"
Україна не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю, попри те, що вважає її співучасником злочину агресії проти нашої країни. Це потрібно для того, щоб не давати Олександру Лукашенку додаткові приводи приймати "ті чи інші рішення". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба