Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Зеленський особисто вручив Янушевичу службове посвідчення. Президент переконаний, що досвід і професіоналізм нового голови ОВА допоможуть йому в виконанні завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Зеленський також наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від росіян, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.