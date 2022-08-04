Зеленський призначив нового очільника Херсонської ОВА [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що Зеленський особисто вручив Янушевичу службове посвідчення. Президент переконаний, що досвід і професіоналізм нового голови ОВА допоможуть йому в виконанні завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.
Зеленський також наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від росіян, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.
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