Президент України Володимир Зеленський закликав президента росії володимира путіна задуматися про закінчення війни. Глава української держави провів символічну паралень між віком очільника кремля та існуванням СРСР - 70 років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Нема ціни у свободи. Нехай Росія не розраховує, що може нафтою та доларами купувати свободу. Цього ніколи не буде. Ми будемо стояти до кінця. А коли ця війна закінчиться, залежить від об'єднання світу навколо України", - наголосив Зеленський.

Він закликав лідера кремля задуматися над закінченням війни.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить своєї орбіти? Може достатньо? Та і вік у нього вже дорослий, може потрібно вже думати, що він буде казати Богові? Може про ці речі треба думати? Що він залишає по собі, окрім пекла? Що буде з його народом? Мені здається, є речі про які треба тверезо думати. Не диктаторськи, а тверезо", - зазначив президент України.

Він додав, що у будь-якому випадку українці ніколи не пробачать росії цю війну.

"Ми ніколи йому цього не пробачимо, але він у свої 70 років може зупинити це кровопролиття. Всього одна людина. Чому світ дозволяє одній людині це робити. 70 років. Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми. Але і він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", - сказав глава держави.