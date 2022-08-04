Служба безпеки України розкрила чергову агентурну мережу ФСБ Росії, що діяла на території України. Як стверджує інтернет-видання "Аргументум", київський "анклав" контролював колаборант і кримінальна "шістка" Костя Калоша (Костянтин Бедовой).

За даними СБУ, двох агентів - в Одесі та Івано-Франківську - вже затримали. Патологічний боягуз Калоша наразі залишається на волі, бо встиг вчасно накивати з України п’ятами.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти планували "призначити" Калошу комендантом села Білогородка на Київщині в разі захоплення області. Це підтверджують документи, які росіяни покидали під час відступу.

Цьому ймовірному "підвищенню" передувала тривала та плідна співпраця колаборанта Калоші з ФСБ. Ще напередодні повномасштабного вторгнення ЗМІ повідомляли, що Калоша організував загони бойовиків для захоплення водоканалу та інших провокацій у столиці.

Бази ДРГ розташовувалися в будинку Калоші (Білогородка, вул. Чорнобильська) та в належних йому будівлях у Києві: по вулиці Боженка, 86, а також на вул. Антонова, 4, у приміщенні стоматології, де діє підконтрольна Калоші нарколабораторія.

Сам Калоша вирішив чекати на "російських визволителів" на безпечній відстані - ще до 24 лютого виїхав з України до Болгарії. Нещодавно українські патріоти залишили йому послання в Києві, а також "відвідали" в болгарській Варні.

Фасад будівлі на вул. Боженка, що належить Калоші, після акції патріотів

Постояти за себе в бійці Калоша був не в змозі, і справа не лише в боягузтві. Дається взнаки багаторічне вживання синтетичних наркотиків, через які він почав втрачати не лише рештки розуму, й навіть зуби.

Єдине, що йому залишалося: зібрати валізи та втекти до Молдови. За нашими даними, він перебуває неподалік Кишинева. Дивно, чому колаборант обрав "загниваючу Європу", а не однодумців у так званій Придніпровській Молдавській Республіці. Боїться, що російські спецслужби спитають, куди подівся аванс, виданий "горе-коменданту Білогородки"?

Костя Калоша - відомий сепаратист, який неодноразово робив антиукраїнські заяви. Відкрито підтримував Путіна та агресію РФ, стверджував, що "Україна та Росія - єдина країна - Російська Імперія", а "Путін - наш лідер". Записував відео з "Путин помоги" та називав воїнів "Азова" вбивцями.

В ефірі пропагандистського НТВ розповідав, як "Америка захопила владу в Україні", а на своєму ютуб-каналі закликав відмовлятися від українського громадянства та валити політичний устрій. Коли його ідеї не здобули підтримки, називав українців зрадниками та "розумово відсталими ідіотами".

У квітні 2022 року в Мережі з'явився відкритий лист Калоші Путіну. У ньому колаборант просить "звільнити Україну від неофашистів", а також надати йому громадянство та політичний притулок у РФ.