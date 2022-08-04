США відклали випробування ракети Minuteman III, щоб не дратувати Китай [ Редагувати ]
Пентагон на невизначений термін відклав випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, заплановані на цьому тижні, щоб уникнути подальшого загострення відносин з КНР. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела в адміністрації США.
Ці випробування були заплановані давно, але відкладені, щоб запобігти будь-яким непорозумінням з урахуванням дій США навколо Тайваню.
Джерела видання не уточнили, на який термін відкладено випробування.
Напруженість у китайсько-американських відносинах зросла цього тижня через візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню. Приліт Пелосі на острів Пекін розцінив як порушення "принципу одного Китаю" та провокацію США. 4 серпня стартували навчання Народно-визвольної армії Китаю поблизу Тайваню.
Навесні Міноборони США вже скасовував запуск МБР Minuteman III. Тоді це пояснили бажанням Вашингтона показати, що він не має наміру використовувати свій військовий потенціал на тлі початку збройного вторгнення Росії в Україну.
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