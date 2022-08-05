План Б на випадок, якщо Одеса залишиться без води. Японське місто-побратим Йокогама подарувало місту портативні системи очищення для води. Ті дозволять щодоби очищати шістсот кубометрів рідини зі ставків чи навіть зливових штолен. Про це далі у сюжеті.

Санітарні лікарі беруть проби води зі зливової штольні на березі моря. Окремо зразки неочищеної води, окремо - з двох портативних систем, які мають зробити воду придатною для споживання.

Тетяна Демченко, лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Эти пробы будут исследованы на микробиологические показатели, вирусологические и также на токсикологические показатели.

Місто-побратим Йокогама передало Одесі тридцять три таких системи. Апарати здатні очищувати воду до стану питної чи технічної. Ще є обладнання для пом'якшення, щоб технічну воду перетворити на питну.

Наталя Мостовських, директор Департаменту міського господарства Одеської міськради:

За технічними характеристиками системи мають працездатність від 2 до 60 кубічних метрів води. Працювати вони можуть від однієї до 15 годин безперервно на добу. Десь біля 600-700 кубів на добу.

Усі апарати мобільні, їх можна транспортувати. Технологія дуже проста.

Забор воды может производиться в ручном режиме. Вот показываю, видите, вода, вот, побежала. Вода проходит три стади фильтрации по двум линиям: механический фильтр, угольный фильтр и ультра-фильтрация. Соединяются в одну линию и на выдаче получается чистая вода.

На жаль, морська вода для очищення не підходить - сіль швидко заб'є фільтри. Але придатні всі проточні водойми. Перші проби взяли у великих ставках Парку Перемоги. І за п'ять днів отримали обнадійливі результати. Після очищення воду зі ставків можна пити.

Тетяна Демченко, лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Вода полностью отвечает ГОСТу "Вода питьевая" по показателям. То есть, да, очистка срабатывает до такой степени, что все показатели отвечают норме.

За добу японські системи здатні напоїти близько 200 тисяч одеситів. Звісно, всю потребу міста це не задовольнить, але стане великою частиною альтернативного водопостачання. Його необхідність розуміють і чиновники, і прості одесити. У 1941 нацисти захопили насосну станцію, що забезпечувала Одесу водою. Тоді містяни вже пережили Велику Спрагу. Нині ворог ще більш нещадний.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

Все откровенней они рушат нашу инфраструктуру, наносят удары по обьектам гражданской инфраструктуры. Мы должны быть готовы ко всему. Наша задача сегодня, обследовать все имеющиеся водоемы, начиная от Хаджибеевского лимана, пруды в Парке победы, пруды в Савицком парке, это наши штольни, через которые достаточно много воды мы выбрасываем.

Отже одеські фахівці потроху опановують японську техніку. Андрій Бурдейний, військовий пенсіонер, каже: з такими системами ще справи не мав. Пити очищену воду до того, як її перш перевірять, не ризикує.

Андрій Бурденко, майстер дільниці КП "Сервісний центр":

Японское оборудование. Качественное оборудование. - А сами пробовали? - Нет, потому что никто не дает. Результатов анализов никто не знает.

А ось представниці мерії після того, як побачили результати очищення паркових ставків, споживають воду зі зливової штольні. Хоча висновок фахівців буде лише за кілька днів.