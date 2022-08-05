Морпіхи показали, як накрили вогнем ворога [ Редагувати ]
Морпіхи 503-го окремого батальйону показали, як Сили оборони накрили вогнем будівлі у приватному секторі, використані ворогом як укриття. Відео було опубліковано на Facebook.
Працюємо за старою перевіреною схемою: "Бачиш - стріляй!" Тест на уважність - скільки окупантів одним пострілом накрили "борсуки" у даному відео?
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