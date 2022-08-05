Миколаїв закривають на вихідні: транспорт не працюватиме [ Редагувати ]
У Миколаєві на час посиленої комендантської години, яка триватиме до понеділка, громадський транспорт призупинить свою роботу. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
Курсування 6 і 7 серпня не буде.
За його словами, сьогодні електротранспорт у Миколаєві буде працювати до 19:00.
Врахуйте цю інформацію під час планування поїздок містом. 6 та 7 серпня громадський транспорт не курсуватиме.
Мер повідомив, що вже зранку 8 серпня громадський транспорт буде працювати за звичним графіком.
Нагадаємо, що Миколаїв йде на затяжну комендантську годину.
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