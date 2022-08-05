Латвія припинила видачу віз росіянам [ Редагувати ]
Джерело: Главком
Латвія призупинила видачу в'їзних віз для громадян російської федерації. Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Повідомляється, що посольство Латвії в росії призупинило оформлення віз для росіян на невизначений термін. Єдиний виняток - необхідність поїздки на похорон близького родича в Латвії.
Також повідомляється, що в посольстві не пояснили, з чим пов'язано це обмеження. Зазначимо, ще навесні 2022 року Латвія перестала видавати туристичні візи, але оформляла робочі та гуманітарні візи.
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