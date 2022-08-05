Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території - до 13 серпня.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня - для деяких.
"Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів", - йдеться в повідомленні моніторингової групи.
Там додають, що навчання проходять у 13 районах Білорусі, які межують з Україною.
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