У північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують сили. Про це повідомляється в інтерв'ю голови Олешківської ОТГ Євгена Рищука, передаэ "Радіо Свобода".

Зокрема, велике скупчення солдат помітне в Олешках, тут окупанти ховаються у лісах.

За даними Євгена Рищука, активність російських військ помітна особливо останні кілька тижнів.

Дуже велика активність військ росії, які заселяють все, що можна заселити - бази відпочинку, готелі. Не лише солдатами, а й приїжджає дуже багато військової техніки. Дуже багато їх перебуває в наших олешківських лісах.

Як повідомлялося, раніше окупанти розжарюючи сили на Ізюмському напрямку, також ховалися в лісах.