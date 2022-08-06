Окупанти накопичують сили у Херсонській області [ Редагувати ]
У північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують сили. Про це повідомляється в інтерв'ю голови Олешківської ОТГ Євгена Рищука, передаэ "Радіо Свобода".
Зокрема, велике скупчення солдат помітне в Олешках, тут окупанти ховаються у лісах.
За даними Євгена Рищука, активність російських військ помітна особливо останні кілька тижнів.
Дуже велика активність військ росії, які заселяють все, що можна заселити - бази відпочинку, готелі. Не лише солдатами, а й приїжджає дуже багато військової техніки. Дуже багато їх перебуває в наших олешківських лісах.
Як повідомлялося, раніше окупанти розжарюючи сили на Ізюмському напрямку, також ховалися в лісах.
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