Окупанти вдарили по прикордонних селах на півночі [ Редагувати ]
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомляється у Telegram Держприкордонслужби України.
Окупанти відкривали вогонь з мінометів і артилерії. Один місцевий житель отримав поранення, ще один помер від серцевого нападу.
Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади. Зафіксовано: понад 110 вибухів зі ствольної артилерії; випущено понад 50 мін з 120-мм мінометів.
Поранення отримав місцевий житель, ще один цивільний, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що 6 серпня ранок почався з обстрілів Білопільської громади. Окупанти били по території сіл з пів на шосту ранку.
Всього близько 40 прильотів з мінометів і артилерії. За попередніми даними, є руйнування домогосподарств.
Крім того, Живицький повідомив, що вчора близько 22:00 росіяни відкрили мінометний обстріл по Середино-Будській громаді. Зафіксовано 11 прильотів.
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