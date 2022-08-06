Папа Римський Франциск має намір незабаром відвідати Україну. Про це повідомив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, якого 6 серпня прийняли у Ватикані.

"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість шляхом свого візиту до України" - важливі слова Папи Франциска, висловлені під час сьогоднішньої зустрічі зі Святим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану.

Хоча Юраш не вказав передбачувану дату візиту, однак Україна чекає на главу Римо-католицької церкви і буде рада привітати його перед його поїздкою до Казахстану, де відбудеться з'їзд світових релігійних лідерів, запланований на 13-15 вересня.

Нагадаємо, що Папа Франциск готовий зректися престолу через проблеми зі здоров'ям.