Папа Римський Франциск заявив, що його апостольський візит до Канади, який відбувся з 24 по 29 липня, став для нього "випробуванням" через проблеми зі здоров'ям. Він наголосив, що змушений берегти сили або задуматися про можливе зречення. Таку заяву глава Римо-католицької церкви зробив під час пресконференції 30 липня, пише The Times of Israel.

Це не дивно. Це не катастрофа. Ви можете змінити Папу... Я думаю, що в моєму віці я маю економити (свою енергію - ред.), щоб мати можливість служити церкві, або, навпаки, думати про можливість відійти від справ

Папа Римський страждає через артроз, який заважає йому повноцінно брати участь у церковних службах. Через недугу він пересувається в кріслі-колясці.

4 липня 85-річний Понтифік спростував чутки про швидке зречення і сказав, що хотів би найближчим часом відвідати Канаду, Росію та Україну. Якщо чинний Папа ухвалить рішення про зречення, він стане четвертим понтифіком в історії католицької церкви, що зрікся сану.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з Путіним для припинення війни в Україні.