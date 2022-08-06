Мільярд для України. Адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Києву. Та йдеться не лише про зброю, а й відновлення експорту зерна. Дмитро Анопченко зібрав останні заяви з Вашингтона. Про них далі.

Офіційного рішення ще немає, але Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги - на один мільярд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. За інформацією якого, до цього - вісімнадцятого пакета - увійдуть боєприпаси для далекобійної зброї, а також - "швидкі" для бойових умов. Мова про партію ось цих броньованих медичних автомобілів, які давно вже використовує американська армія в умовах бойових дій. На відміну від - здебільшого - непристосованого цивільного автотранспорту, який використовується зараз на фронті, американські військові автівки дозволять безпечно вивозити поранених із поля бою. І водночас оснащені апаратурою для екстреної медичної допомоги, яку можна надавати просто "на ходу", а отже - і зберегти такий необхідний під час важких поранень час.

Reuters уточнює, що і склад, і обсяг цієї допомоги - на стадії фінального узгодження, тому можуть дещо змінитися до моменту, коли все це затвердить президент Байден. Але "утрясають" самі лише деталі - принципове рішення є.

Білий дім станом на зараз уникає коментарів щодо цього пакету - поки його не затвердить глава держави. Але за попередньою інформацією, це рішення, про яке офіційно оголосять вже на початку наступного тижня. Водночас адміністрація Байдена активно коментує іншу важливу для України тему.

Відновлення експорту зерна із вітчизняних портів. Щоб спростувати дезінформацію щодо цього, яку масово - зокрема і на міжнародних майданчиках розповсюджує москва, керівниця американського Агентства з міжнародного розвитку, USAID, Саманта Пауер, дала інтерв'ю Associated Press, мета якого - розвінчати звинувачення з боку росії в тому, що світове зростання цін на продукти начебто викликане… санкціями, запровадженими американською адміністрацією, а не війною, яку кремль сам і розв'язав.

Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку:

Чого ми не збираємося робити - будь-хто з нас, в адміністрації, - так це дозволяти російській федерації (яка все ще каже, що не в стані війни з Україною), звинувачувати у нинішньому стрибку цін на продукти харчування та добрива - американські санкції та самі Сполучені Штати. Це новітня версія їхньої кампанії з дезінформації, яку вони вирішили продовжувати. І ми відповімо на це! Ми не збираємося дозволяти їм розповсюджувати ще більше брехні!

Пауер ще раз наголосила, що це російська блокада свідомо не давала українському зерну дістатися світу. А міжнародні санкції проти росії не стосуються сільгосппродукції та добрив. Водночас саме на український експорт Штати покладають величезні надії, адже - як каже керівниця USAID - ситуація в тій же Африці, куди, зокрема, традиційно були постачання з України, - вже чотири роки поспіль страшенна посуха, і очікується ще й п'ятий важкий рік, чого не було за всю історію.

Саме посол Пауер казала про необхідність вже зараз думати щодо "плану Б" - на випадок, якщо росія раптом зірве Стамбульську "зернову угоду". Але офіційна позиція Державного департаменту - як нам її пояснили - робити все за для того, щоб вона була реалізована, і дати москві чітко зрозуміти наслідки, якщо з ініціативи кремля щось знову "забуксує".

Нед Прайс, речник Державного департаменту США: