Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала успішного удару по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" в секторі Гази і "нейтралізувала" високопоставлене військове керівництво угруповання, такі дані навів начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок.

Про це повідомляє DW.

Високопоставлене керівництво військового крила " Ісламського джихаду" в Газі нейтралізовано, заявив Басіок, не пояснивши, що саме означає термін "нейтралізовано". Яких-небудь підтверджень з боку угруповання поки не сталося.

Нагадаємо, конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера "Ісламського джихаду" на західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях в секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, удари ЦАХАЛа зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція в секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про призов до 25 тисяч резервістів для "оперативних цілей".