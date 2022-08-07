Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про те, що останнім часом за добу окупанти обстрілюють Україну по 30-50 разів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Найбільше страждає від атак ворога Донецька область.