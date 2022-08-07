Куди б'ють найбільше: скільки разів за добу окупанти обстріліють Україну [ Редагувати ]
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про те, що останнім часом за добу окупанти обстрілюють Україну по 30-50 разів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Найбільше страждає від атак ворога Донецька область.
Останні дві доби російські військові в середньому здійснюють по 30-50 обстрілів. Цієї доби сталося 46 обстрілів, за результатами яких загинуло аж 16 осіб, ще маємо десятки поранених. На мушці у росіян в першу чергу Донецька, Миколаївська області, але потужно прилітає і в Харківську область, Дніпропетровську, Запорізьку і низку інших регіонів.
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