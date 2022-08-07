Примусова мобілізація на окупованій Луганщині. Загарбники буквально ловлять чоловіків на вулиці та вручають їм повістки. Зокрема, з відпусток викликають вчителів та складають списки чоловіків на усіх підприємствах. Це офіційна інформація від військово-цивільної адміністрації області.

Також окупанти не полишають спроб захопити усю Луганщину. Але безуспішно. Останні новини з Донбасу зібрали наші кореспонденти.

Це моторошне фото з Попасної. Людський череп просто на паркані під будинком.

21 століття, окупована Попасна, людський череп на паркані. В росіян немає нічого людського, ми воюємо з нелюдами.

Сергій Гайдай, голова Луганської військової адміністрації:

Поки окуповані міста виживають посеред руїн та нелюдського жаху - на території так званої ЛНР триває примусова мобілізація. До соцмереж місцеві викладають кадри облав на чоловіків призовного віку.

Не сподіватися на диво й не піддаватися на утиски - закликають в обласній військовій адміністрації Луганщини. Адже паспорти рф, які окупанти роздають направо й наліво позбавляють українських громадян будь-яких прав та свобод.

Сергій Гайдай, голова Луганської військової адміністрації:

Ми боремося за кожного з вас. Тому прошу - не обмежуйте власні права необґрунтованими рішеннями. Перед тим, як вам пропонують паспорт держави-агресора, подумайте - що ви втрачаєте, і що вам буде гарантовано в майбутньому. Виданий на окупованій території документ не має тієї юридичної сили, як на території росії. Тобто ви не набуваєте тих прав, які мають громадяни рф.

Орки й досі не полишають спроб дотиснути Луганщину, щоб захопити повністю. Але прорвати оборону їм не вдається.

У Костянтинівці від ночі рятувальники розбирають уламки зруйнованої багатоповерхівки. Напередодні туди влучила російська ракета. Під завалами можуть бути люди.

Гатили знову й по Торецьку.

Місцеві ще не оговталися від попереднього обстрілу. Коли російські звірі влучили у зупинку громадського транспорту, церкву та багатоповерхівки.

Второй раз когда уже начало лететь - мы начали с детьми бежать. Я им кричу: малышку, малышку держите за руки! Только не бросайте! И я туда побежала, упала. А там, за углом…. И в третий раз смотрю - вижу такой дым, я вообще не могу…

Російські війська обстрілюють усю лінію фронту. І всюди отримують відсіч.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар'ївки. На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Під щільним вогнем і Авдіївка.

Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації:

Летить всьо і всюди. Навколо міста взагалі ви знаєте ситуацію і Кам'янка, і шахта Бутовка, і багатостраждальні Піски наші… Дуже складно. Ситуація дуже сильно загострюється. Обстрілів все більше і більше. Вони все потужніше й потужніше… Тому закликаю про евакуацію.

Триває нині евакуація і з інших районів Донеччини. Напередодні з Райгородка поліцейські вивезли сім'ю з трьома дітьми.

Вон там вот угловой дом красивый. Там был прилет. И через четыре дома тоже горел дом. А вот два дня назад, речка тут рядом, в речку тоже прилетало. Ну громко. Обстреливалось…

З кожним днем, кажуть люди, лишатися тут усе страшніше.

Олексій, місцевий мешканець:

Впереди осень. Больницы нет, школы нет… еще раз повторюсь, интернета нет. Процесс учебы, работы невозможен…

Потягом родину разом із сотнями інших евакуйованих, відправили до безпечнішого регіону.

Тим, хто їхати поки не наважується - поліцейські під обстрілами розвозять гуманітарну допомогу.

Сегодня прилеты были. Ось, до соседей в пригребицу, до соседей в туалет попало… Там дом - раньше был прилет и еще сегодня один. За пять метров от этого. Так шо не тихо…

У цьому селі й досі лишається 83 мешканці…

До лінії фронту приблизно полтора-два километра.

Та все ж місцеві сподіваються, що лінія фронту до їхнього населеного пункту не просунеться. І що наші військові втримають рубежі.