Тренер зіркового боксера пообіцяв бій із Ломаченком [ Редагувати ]
Тренер володаря регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд заявив про те, що його підопічний проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Themistode.
За словами фахівця, для організації цього бою потрібен час.
Келвін Форд Поєдинок з Ломаченком відбудеться. Послухайте, що я говорю. Всі ці бої відбудуться. Просто необхідно почекати, поки не зійдуться всі зірки, щоб їх влаштувати. Цьому бути.
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