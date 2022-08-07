Тренер володаря регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд заявив про те, що його підопічний проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Themistode.

За словами фахівця, для організації цього бою потрібен час.