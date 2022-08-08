Вихід перших зерновозів з українських портів: що пишуть про збіжжя в західних ЗМІ [ Редагувати ]
"Знак надії" у виході перших зерновозів з українських портів побачив Папа Римський Франциск. Саме старту експорту українського збіжжя Понтифік присвятив свою недільну молитву. Папа Римський переконаний, що такий крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім.
Та чи так це? Що пишуть про наше збіжжя в західних ЗМІ? І як реагує світ? Про це в огляді Олени Абрамович далі.
Перший від початку повномасштабної війни комерційний корабель зайшов в український порт. Це відео з Чорноморська світове Інформагенство Ройтерз опублікувало у неділю. Газета Politico, тим часом, детально прописала маршрути чотирьох суден, які покинули Одесу та Чорноморськ, завантажені продовольством. За рухом суден з України, здається, тепер спостерігає увесь світ.
Газета Politico.eu:
Кораблі "Мустафа Неджаті", "Зірка Хелена", "Слава" і "Рива Вітру" виїхали з порту Чорноморська у південному напрямку рано вранці неділі, згідно з даними веб-сайту відстеження суден MarineTraffic. Очікується, що вони прибудуть до Стамбула в понеділок вдень і ввечері.
"Зірка Хелена" везе до Китаю 45 тисяч тон шроту. "Мустафа Неджаті" - 6 тисяч тон соняшникової олії до Італії. "Слава" - 66 тисяч тон кукурудзи до Стамбула, а "Рива вітру" ще 44 тонни кукурудзи до турецького Іскендеруна. І поки західні ЗМІ публікували ці маршрути, у Ватикані Папа Римський у своїй недільній молитві, згадав і українське зерно.
Папа Римський Франциск:
Хочу привітати відправлення з українських портів перших кораблів із зерном. Цей крок показує, що можна вести діалог і досягати конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія є знаком надії, і я щиро сподіваюся, що, йдучи цим шляхом, можна буде покласти край війні та досягти міцного миру.
Український президент, тим часом, у відеозверненні у суботу, хоч і назвав позитивними останні зрушення, все ж застеріг - не все так просто.
Володимир Зеленський, президент України:
Наші порти у Чорному морі знову працюють. І хоча поки що дуже рано давати загальні оцінки цього процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нас з вами, і для усіх наших партнерів. Проте ключовий ризик - безпековий, досі не знято, загроза російських провокацій і терактів залишається.
Президент підкреслив - якщо міжнародні партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантуватимуть безпечність постачання, глобальну продовольчу кризу буде вирішено. В Міністерстві інфраструктури заявили про плани уже найближчим часом пожвавити роботу портів та відправляти до сотні суден та відповідно 3 мільйонів тонн збіжжя на місяць.
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