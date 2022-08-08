Трагедія в Оленівці: у центрі Любляни більше сотні українців провели традиційний мітинг [ Редагувати ]
Трагедія в Оленівці. У центрі Любляни більше сотні українців провели традиційний мітинг. На подібні заходи активісти збираються там щотижня. Хочуть донести словенцям цинічність злочинів російських військових проти українців. Ольга Куріленко побувала на мітингу і готова розповісти деталі.
Вже традиційно, раз на тиждень, у центрі Любляни з плакатами та синьо-жовтими прапорами збираються українці. Цього разу говорять про трагічні події в Оленівці та військовополонених.
Викрадання людей, активістів, медиків, просто небайдужих - це вже не війна і люди ніяк не можуть рахуватися військовополоненими. Це - звичайнісінькі заручники, а поведінка Росії - це звичайнісінький тероризм.
Віктор Столяренко, співорганізатор мітингу:
За різними даними Росія зараз утримує більш ніж 7 тисяч військовополонених. Росія не йде ні на які перемовини з цього приводу, бо їм байдуже на своїх власних полонених, яких має Україна. І ті випадки, які зараз ми бачимо в Оленівці, і не тільки в Оленівці, вони змушують нас реагувати і вимагати від міжнародного суспільства активні дії по визволенню наших полонених.
Масове вбивство окупантами українських військовополонених сталося у ніч проти 29 липня в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. У будівлі колишньої виправної колонії пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні захисників Маріуполя та цивільних. Україні й досі не надали списки загиблих, але, за даними росіян, - це близько півсотні людей, понад сімдесят полонених - поранені.
Євген Горешник, співорганізатор мітингу:
Ми наголошуємо словенцям чому українські біженці опинилися в Словенії, чому взагалі це сталося, чому це відбувається в Україні. Окрім всього іншого, ми розповідаємо про ті жахливі події, які відбуваються щодня в Україні, що виробляє держава-агресор. Про це почує Європа, про це почують мешканці Словенії, про це почує влада Словенії.
Колоною українці рухаються центром Любляни. Перехожі - словенці та іноземні туристи - українців зустрічають оплесками.
Віктор Столяренко, співорганізатор мітингу:
Це показник того, як Європа насправді реагує на українців. Європа в переважній більшості, я б сказав 99 відсотків, підтримує Україну і українців.
Наприкінці мітингу всі присутні підписали чергову петицію на підтримку України. Організатори заходу з початку повномасштабної війни провели вже більше двох десятків подібних мітингів у Любляні.
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