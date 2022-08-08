Біля 60 снарядів: окупанти вдарили по прикордонних селах на півночі [ Редагувати ]
У неділю, 8 серпня, російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляється у Telegram Держприкордонслужби України.
Зафіксовано близько 60 прильотів.
Окупанти накривали з мінометів, САУ та ствольної артилерії 4 громади Сумської області та 2 громади Чернігівської області. Зафіксовано 20 прильотів 120-мм мін, 7 прильотів з мінометів і ствольної артилерії і 32 прильоти з САУ.
В результаті обстрілу пошкоджені приватні приміщення і цивільна інфраструктура, фермерське господарство, ангар з сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.
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