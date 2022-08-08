Ядерний тероризм росії. Постійні погрози застосування ядерної зброї, мінування та обстріли запорізької АЕС. Як діяти українцям, якщо росіяни таки підуть на черговий воєнний злочин? Чому важливо слідкувати за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади. Та коли потрібно починати йодну профілактику? Покрокова інструкція від Анна Каменєвої далі.

Захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції на Запоріжжі, цинічні обстріли об'єктів на її території та, як наслідок, відключення від мережі четвертого енергоблоку АЕС. Це ядерний тероризм росії. Президент вимагає від міжнародної спільноти нових санкцій проти країни-агресорки. А в Мінохорони здоров'я нагадують що робити у разі радіаційної аварії. Знати ці правила мають усі. Бо підготовлений - значить захищений.

Головне правило - не панікувати і бути в укритті. Якщо ви просто неба - зайдіть в приміщення. Домашніх тварин на вулицю не випускайте. Будьте якомога подалі від стін та даху, бо радіоактивний пил осідає ззовні будівель. Вікна та двері - зачинити. Отвори - ущільнити. Можна використати для цього підручні засоби - скотч або змочену водою тканину. Кондиціонери - вимкнути. Чекати на офіційні повідомлення органів влади.

Анатолій Оперчук, керівник відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров'я:

Знаходитись там, до тих пір, покуда не надійде повідомлення від органів влади. Це може бути Державна служба з надзвичайних ситуацій, це може бути місцеві органи самоврядування, національна поліції. Якщо буде повідомлення ДСНС про евакуацію, необхідно максимально закрити всі відкриті, всі відкриті ділянки шкіри, одіти захисні, любий захисний засіб для дихання, ватно-марлева пов'язка, люба пилонепроникаюча тканина. Як можна швидше добратися до евакуаційного транспорту.

Як себе знезаразити? Обережно зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетесь 90-та відсотків радіоактивного матеріалу. Помістіть одяг у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Тримайте подалі від людей та тварин. Прийміть душ із милом. Кондиціонер для волосся - не використовуйте, лише шампунь. Не тріть і не подряпайте шкіру.

Анатолій Оперчук, керівник відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров'я:

Якщо такої можливості немає, протріть мильним розчином відкриті ділянки шкіри, тобто це лице, шия, кісті рук, все, що було відкрите, протріть його. По можливості переодіньтеся в чисту одежу.

А що на рахунок їжі та напоїв? Безпечне все, що в холодильнику або в герметичних ємностях - таких як контейнери, консерви, банки, коробки, пляшки. Перед відкриттям їх треба протерти вологою тканиною або чистим рушником, які потім скласти в поліетиленовий пакет і залишити подалі. Напої - лише в пляшках або із холодильника. Допоки не буде офіційних повідомлень про безпеку водопровідної води. Кип'ятіння - не допоможе. Від радіоактивних речовин воду це не позбавить.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів:

Краще мати якийсь запас води, тобто виходить, що зараз це треба зробити. Певний мінімальний запас питної води.

Щодо йодної профілактики. Йодид калію в аптеках найчастіше продається у формі таблеток. Утім вживати їх варто лише після відповідної вказівки від органів влади чи ДСНС. І одноразово. Без потреби пити таблетки - недопустимо, бо це може зашкодити здоров'ю.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів:

Він займає собою місце в тих рецепторах клітин щитоподібної залози, які може зайняти радіоактивний йод. Його приймають виключно тоді, коли єсть дійсно небезпека отримання контакту з цим радіаційним пилом. Просто йод - там не знаю, роблять там на цукор капають, ще якось, ну трошки може десь, якщо вже зовсім нічого нема. Главне не попекти ротову порожнину.

Отже, ще раз. Зайти в приміщення, зняти одяг, прийняти душ, слідкувати за офіційними джерелами інформації - це ДСНС, поліція, місцева влада. Пити йодид калію лише після їхніх рекомендацій. І нехай нам ці знання ніколи не знадобляться.