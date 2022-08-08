Українці радяться в соцмережах, де найкраще паливо

В одній з автомобільних груп на Facebook розгорнулася дискусія про якість пального на українських АЗС. Про це повідомляють "Известия в Украине".

За суб’єктивними враженнями користувачів автомобіль найкраще себе поводить після заправки на SHELL і SOCAR.

Щодо ОККО думки розділилися - якістю пального задоволені не всі. На БРСМ і ANP більшість заправлятися не радить.