Українці поділилися враженнями щодо якості пального з різних АЗС [ Редагувати ]
В одній з автомобільних груп на Facebook розгорнулася дискусія про якість пального на українських АЗС. Про це повідомляють "Известия в Украине".
За суб’єктивними враженнями користувачів автомобіль найкраще себе поводить після заправки на SHELL і SOCAR.
Щодо ОККО думки розділилися - якістю пального задоволені не всі. На БРСМ і ANP більшість заправлятися не радить.
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