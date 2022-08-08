Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка. Глава держави підписав відповідний указ №567/2022.

У липні 2022 року спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

Петренко в "Аленьком цветочке"

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

Враховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії, яка була призначена йому указом Глави держави № 456/2022 від 28 червня 2022 року.