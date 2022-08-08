В Україні заявили, що у світі постійно створюються різні маніпулятивні матеріали про війну в Україні та про постачання зброї від західних партнерів, але їх кінцева мета не досягається.

Про це повідомляє міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба заявив, що від самого початку постачання західної зброї в Україну, відбувається інформаційна кампанія, метою якої є зірвати цей процес. За його словами, росія робить на це повну ставку та використовує для цього всі можливі методи. Починаючи від цілих мереж ботів, проплачених ЗМІ, завершуючи філігранними проникненнями у авторитетні західні медіа. Таким чином просуваються наративи про те, що зброя потрапляє "не в ті руки" і, що це "підживлює кофлікт, а не врегульовує його".

Останній звіт Amnesty International та фільм від CBS, вийшли одночасно та завдали інформаційного удару по Україні, бо були бездоказовими. Внаслідок публічного скандалу, Amnesty International та CBS таки вибачилися перед Україною.

Кулеба очікує від CBS на внутрішнє розслідування, а від Amnesty International "приборкання гордині та вибачень".

"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - заявив Кулеба.