З космодрому Байконур у Казахстані запустили ракету "Союз-2.1б", яка має вивести на орбіту іранський супутник "Хайям" і ще 16 малих супутників.

Ракета вже вивела на орбіту розгінний блок "Фрегат". Він має вивести супутники на цільові орбіти.

Разом з іранським супутником були запущені апарати CubeSX-HSE-2, "Монітор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, КАІ-1, "Кузбас-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe -2, Vizard, "Геоскан-Едельвейс", MIET-AIS, ІСОІ та ReshUCube.

Нагадаємо, джерела The Washington Post стверджували, що Іран планує використовувати супутник "Хайям" для стеження за важливими об'єктами в Ірані та Перській затоці. Росія збудувала для "Хайяма" систему "Канопус-V", оснащену камерою високої роздільної здатності - 1,2 метра.

В Іранському космічному агентстві цього не підтвердили. Там стверджують, що супутник не призначений для використання у військових цілях інших країн. У відомстві також уточнили, що управлінням та експлуатацією апарату займатимуться іранські фахівці, а відправлення команд та отримання інформації із супутника здійснюється за зашифрованим алгоритмом.