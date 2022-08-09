З Байконура запустили ракету "Союз" з іранським розвідувальним супутником [ Редагувати ]
З космодрому Байконур у Казахстані запустили ракету "Союз-2.1б", яка має вивести на орбіту іранський супутник "Хайям" і ще 16 малих супутників.
Ракета вже вивела на орбіту розгінний блок "Фрегат". Він має вивести супутники на цільові орбіти.
Разом з іранським супутником були запущені апарати CubeSX-HSE-2, "Монітор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, КАІ-1, "Кузбас-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe -2, Vizard, "Геоскан-Едельвейс", MIET-AIS, ІСОІ та ReshUCube.
Нагадаємо, джерела The Washington Post стверджували, що Іран планує використовувати супутник "Хайям" для стеження за важливими об'єктами в Ірані та Перській затоці. Росія збудувала для "Хайяма" систему "Канопус-V", оснащену камерою високої роздільної здатності - 1,2 метра.
В Іранському космічному агентстві цього не підтвердили. Там стверджують, що супутник не призначений для використання у військових цілях інших країн. У відомстві також уточнили, що управлінням та експлуатацією апарату займатимуться іранські фахівці, а відправлення команд та отримання інформації із супутника здійснюється за зашифрованим алгоритмом.
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