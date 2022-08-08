Космічне агентство Ірану стверджує, що управляти супутником, який планується за допомогою росії запустити з Байконура, будуть виключно іранські фахівці.

Про це повідомляє IRNA.

Супутник дистанційного зондування Землі "Хайям", який запустять за допомогою ракети-носія "Союз-2.1 б" з космодрому Байконур 9 серпня належить Ірану, заявили в агентство.

"Всі розпорядження, пов'язані з управлінням і експлуатацією цього супутника, будуть виконуватися і віддаватися відразу після запуску іранськими фахівцями, які "базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв'язку та інформаційних технологій, на території Ірану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше газета Washington Post повідомила, що супутник, який росія повинна підняти на орбіту на замовлення Ірану, спочатку буде використовуватися для стеження за Україною.

Супутник "Хайям" буде запущений російською ракетою "Союз" з космічної станції Байконур в Казахстані. У заяві Роскосмосу підтверджується, що запуск у вівторок виведе "обладнання дистанційного зондування на орбіту за запитом Ісламської Республіки Іран".