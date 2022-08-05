Росія планує шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника "Хайям", який вона має намір запустити у найближчі дні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на західних чиновників.

"Роскосмос" планує запустити супутник 9 серпня з космодрому на Байконурі за допомогою ракети "Союз-2.1б".

Іран планує використовувати супутник "Хайям" для стеження за важливими об'єктами в Ірані та Перській затоці. Росія збудувала для "Хаяма" систему "Канопус-V", оснащену камерою високої роздільної здатності - 1,2 метра.

Читайте також Росія задіяла всі супутники в інтересах війни - рогозін

За словами джерел на Заході, Москва повідомила Тегеран про намір самостійно використовувати супутник для спостереження за цілями в Україні.

Нагадаємо, що за даними західних військових аналітиків, Іран міг відправити до Росії першу партію бойових безпілотників.