У Криму продовжили "жовтий" рівень небезпеки [ Редагувати ]
В окупованому Криму після вибухів продовжують режим підвищеної "терористичної небезпеки". До 24 серпня 2022 року, коли Україна відзначає День незалежності. Про це повідомляється у Telegram так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.
За його словами, високий ("жовтий") рівень "терористичної небезпеки" діятиме з 20:00 9 серпня 2022 року до 20:00 24 серпня 2022 року:
- на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів;
- на об'єктах інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров'я і так далі.
Даний захід є виключно профілактичним.
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