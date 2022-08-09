В окупованому Криму після вибухів продовжують режим підвищеної "терористичної небезпеки". До 24 серпня 2022 року, коли Україна відзначає День незалежності. Про це повідомляється у Telegram так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, високий ("жовтий") рівень "терористичної небезпеки" діятиме з 20:00 9 серпня 2022 року до 20:00 24 серпня 2022 року:

на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів;

на об'єктах інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров'я і так далі.