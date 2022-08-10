Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У Фінляндії заявили, що один з їх офіційних сайтів атакували хакери з росії. Причиною для цього, є нещодавня заявка країни на членство у НАТО.
Про це повідомляє Yle.
За даними журналістів, інтернет-сайт фінського парламенту зазнав хакерської атаки. За кібератакою стоїть група російських хакерів "NoName057(16)". У заяві зловмисників йдеться, що сайт парламенту вони атакували через прагнення Фінляндії вступити у НАТО.
"Вирішили відвідати з "дружнім" візитом сусідню Фінляндію, влада якої так прагне до НАТО", - йдеться у повідомленні від хакерів.
У парламенті підтвердили атаку на сайт та заявили, що вживатимуть заходів для протидії кібератакам спільно з центром кібербезпеки.
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