ЗСУ підтвердили знищення 9 російських літаків в Криму [ Редагувати ]
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев’яти літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму, де 9 серпня лунали масові вибухи.
Про це повідомляється у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів.
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