Росіянам в Європі не місце! Обмежити видачу віз на рівні Євросоюзу пропонує Фінляндія. Бо, як наполягає прем'єр-міністр Санна Марін, посилення правил в'їзду від окремих країн недостатньо. Бо більшість із них у шенгенській зоні, відтак, і в'їхати будь-куди можна з будь-якою візою.

Хто готовий зачинити свої двері для громадян країни-агресора? А хто вже опустив залізну завісу? Анна Басова - про нетуристичний для росіян сезон.

россия победит! россия победит! Чей Херсон?

Так іще кілька днів тому росіянка Юлія Прохорова провокувала двох українок у середмісті Відня. Відео зафільмувала сама - й навіть оприлюднила у своєму телеграм-каналі. І результат був блискавичним:

Наступного дня всі готельні резерви на платформі пошуку житла для неї скасували. А саму Прохорову заблокували.

Вы мне, бл***, с***, испоганили весь отпуск!

І це найгуманніше, що може статися з росіянином у Європі. Бо дедалі частіше на порядку денному лунає питання - що взагалі росіян слід позбавити можливості виїжджати в Європу. І залишити без туристичних віз до Євросоюзу. Як це вже зробили Латвія, Естонія та Литва. Таллінн не видає росіянам посвідки на проживання. А студентам - навчальні візи. А от єдина підстава, за якою Рига може дати добро на в'їзд - похорон близького родича.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Ми стурбовані агресивною поведінкою росії. Відтак, єдина позиція, яка може бути у відносинах із нею - це позиція сили. Слабкість фактично означає зелене світло для нових наступів агресора.

Не видає візи росіянам і Болгарія. Навіть тим, хто має в країні нерухомість.

Стурбована сусідством із росією і Фінляндія. І тут йдеться не лише про НАТО, куди країна збирається вступити найближчим часом. Прикордонний пункт Нуйямаа, що у Південній Карелії, щодня пропускає десятки автобусів із російськими туристами. Та невдовзі цьому можуть покласти край.

Юкка Копра, депутат фінського парламенту:

Українців убивають - жінок, дітей, мирне населення. Тим часом громадяни рф відпочивають у Євросоюзі. Це, як на мене, нестерпна й неприпустима ситуація.

Кірсі Ільїн, жителька Фінляндії:

Це неправильно, що росіяни можуть вільно в'їздити до Фінляндії. Зникає сама сутність санкцій. Я гадаю, певні обмеження повинні бути.

Про обмеження для росіян на загальноєвропейському рівні заговорила прем'єр-міністр Фінляндії - Санна Марін. Адже нині - навіть за умови, що Гельсінкі посилить візову політику, до країни все одно можна буде потрапити за будь-якою шенгенською візою.

Припинити видавати туристичні візи росіянам закликала і глава естонського уряду Кая Каллас. Бо вважає: можливість їздити до Європи - це не право, а привілей - про що написала у твіттері.

Чим викликала неабияке обурення дмитра мєдвєдєва - колись президента росії, а нині кремлівського придворного на незрозумілій посаді. У своєму телеграм-каналі - адже твіттер у росії заблоковано - мєдвєдєв нецензурно висловився на адресу естонського прем'єра. Додавши: вільна Естонія - це не заслуга Таллінна, а недопрацювання москви.

Не так радикально, але все ж на захист пересічних росіян стали і деякі підприємці - ті, що ведуть бізнес на прикордонних територіях.

Мохаммад Дарвіч, керівник мережі супермаркетів:

Це абсурд. Що можна виграти від ізоляції нормальних громадян росії, які не мають жодного відношення до політичних рішень своїх лідерів?

Але ж ці люди - жодним чином і не намагаються зупинити війну! Тож до повного закриття кордонів для росіян закликав і президент України. В останньому інтерв'ю виданню "Вашингтон Пост" Володимир Зеленський наголосив: заборона відвідувати інші країни - найкращий спосіб відбити у москви бажання захоплювати чужі території.