Російська пропаганда чи непрофесійність? Українське МЗС розкритикувало документальний фільм американського телеканалу CBS про озброєння України. У ньому, зокрема, прозвучало, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Проте - жодного доказу цих тверджень. Чи може документалка бути продуктом російської пропаганди, і куди фільм зник із сайту CBS? З'ясовувала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Деяку зброю притримують на потім або й ще гірше - вона зникає на чорному ринку. Це індустрія, яка процвітала у корупційній пострадянській Україні.

Чи переживаєте ви, що ця зброя потрапить у неправильні руки? - Ні, я зовсім цим не переймаюся.

З таких сенсаційних заяв починається документальний фільм американського CBS. Цей телеканал вважається надійним джерелом інформації, тож його глядачі не ставитимуть під сумнів жодне із цих тверджень.

Усе це перетинає кордон і потім щось стається, потім може 30% досягають кінцевої точки призначення.

Це головний герой документалки - литовський волонтер, який допомагає ЗСУ дронами, тепловізорами та бронежилетами. І який не може знати ані обсягів постачання західної зброї, ані, скільки її доходить до передової. А ще у фільмі фігурує американський військовий інструктор, у якого теж аж ніяк не може бути даної інформації.

Я вам можу сказати, безперечно, що не вся зброя доходить до передових підрозділів.

Водночас автор не поспілкувався із жодним чиновником зі Штатів, Британії чи навіть України, щоби підтвердити свої припущення та слова героїв. Тож про об'єктивність і доказовість і мови немає.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

Окрім росіян, від жодних офіційних джерел чи розвідки ми не чули жодних претензій до постачання зброї в Україну. Навпаки усі підтверджують, що більшість зброї потрапляє саме туди, куди і планували. Ну і взагалі ми ж не бачимо чорного ринку і "Хаймарсів", які розсікають Європою. І якби ця зброя була перенаправлена кудись не туди, ми б уже відчули наслідки.

Ще одна експертка у документалці - вже відома в Україні авторка скандального звіту "Емнесті Інтернешенал", який піддався шаленій критиці. Донателла Ровера була основною розслідувачкою документа з претензіями до української армії, що військові, мовляв, наражають на небезпеку мирне населення.

Чи маємо ми уявлення куди ця зброя потрапляє? - Ні, ми цього не знаємо, у нас немає жодної інформації щодо цього.

Після обурення української сторони CBS видалила документалку з офіційної сторінки телеканалу. Та змінила інформацію щодо фільму. Виправдовуючись тим, що данні застаріли. Мовляв, знімали документальну стрічку ще у квітні, а ситуація зараз змінилася.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

Причиною цього стала комбінація різних факторів. Застаріла інформація, неправильна подача, гонитва за сенсаціями і ниточкою, яка проходить через усі ці різні історії, зокрема і звіт "Емнесті Інтернешенал", - є неспроможність оцінити, що це насправді має прямі наслідки. Бо всі ці речі напряму допомагають російській війні не лише в Європі і США, але по всьому світові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав CBS провести внутрішнє розслідування щодо неправдивої інформації у фільмі. Бо автори ввели в оману величезну аудиторію.

Постачання зброї від партнерів набирає обертів і змінює ситуацію на фронті на користь України. Саме тому зупинити ці постачання - завдання номер один для росії. Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов'язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою.

Дмитро Кулеба підтверджує, що жодна організація чи країна-партнер не озвучували закидів щодо зникнення зброї. І зазначає, що на щастя, така брехня не вплинула на довіру до Києва та постачання озброєння. Але цитати із документалки вже розносяться російською пропагандою.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

В тому то й справа, що більше людей побачать ці заголовки і ці короткі пости у соцмережах, ніж сядуть і подивляться всю документалку, і це саме те, за що хапається російська пропаганда, щоби розповсюджувати ідею, що в Україні існує чорний ринок, куди і перенаправляється уся західна зброя.

Нині немає жодних доказів - ані від західної розвідки, ані від чиновників - щодо того, що західна зброя губиться дорогою до фронту. Тому і число, назване у документалці - 30%, які начебто таки доходять до точки призначення - просто вигадане.

Тим паче, що зараз вже запрацював процес контролю та моніторингу озброєнь. Для цього до Києва прибув аташе з питань оборони США бригадний генерал Гармон. А також, з 2019 року Україна переходить на систему НАТО щодо контролю зброї. І в міноборони обіцяють пришвидшити цей процес.