Окупанти активно обстрілюють Сумську область [ Редагувати ]
З ранку середи, 10 серпня, окупанти обстрілюють Білопільську громаду Сумської області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, окупанти ведуть вогонь з різних видів зброї зі своєї території.
На жаль, є наслідки цих обстрілів. Подробиці з часом. Будьте пильні.
по темі
У неділю, 8 серпня, російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
У вівторок вранці, 2 серпня, окупанти завдали мінометного удару по трьох громадах у Сумській області
Російські війська вранці обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області
У п'ятницю вранці, 29 липня, ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області